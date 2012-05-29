特写：“最後的香格里拉”不丹并非世外桃源

2012年5月20日拍摄于不丹首都廷布的大佛雕像。高端游客一直推崇不丹未受破坏的美景、安宁的生活和古朴的环境，但是被誉为“最後的香格里拉”的不丹王国，却并非世外桃源。 REUTERS/Singye Wangchuk

路透廷布5月28日电（记者 Belinda Goldsmith）---在不丹首都廷布，身穿藏红花颜色袈裟的僧侣漫步于街头，精心彩绘的建筑上雕刻着祈福标志，在远处俯瞰廷布的高山上，矗立着一尊巨大的金色佛像。

高端游客一直推崇不丹未受破坏的美景、安宁的生活和古朴的环境，但是被誉为“最後的香格里拉”的不丹王国，却并非世外桃源。

该国经济深陷困境，城市中心出现贫民窟，野狗到处游荡，乞讨者随处可见。

不丹在喜马拉雅山脉上，位於印度和中国之间。该国外贸呈现赤字，银行不愿提供廉价信贷，而随着年轻人放弃耕种进入城市，青年失业率大幅升至9.2%。

根据不丹政府的数据，该国正试图将贫困人口比例由目前的23%降低至15%。

鼓励更多游客入境将为不丹带来现金收入，但是不丹政府不会放弃长期以来限制游客数量的政策，只接受提前支付每天250美元的游客。

不丹旅游局市场营销主管Chhimmy Pem表示：“不丹永远不会成为大众（旅游）目的地，我们将始终针对高端游客。”

除去住宿、交通、饮食和导游的费用，每天250美元的开销当中有65美元流入政府腰包。不丹采取该政策的原因是，防止旅游业破坏不丹独一无二的佛教文化和传统，但是一些政治家认为防范外面的世界不再有必要。

“过去旅游业是真正的威胁，但是这种威胁已经不复存在，”不丹主要的反对派--人民民主党领袖Tshering Tobgay对路透表示。他认为，越发消费主义的不丹社会正在进行改变，无论是否有游客的影响。“对我们的传统和文化构成威胁的是我们自己。”

不丹1974年对外国游客开放，执行的是“高端，低量”的旅游政策，当年游客数量仅为300人。

不丹旅游局本月发布的数据显示，2011年，不丹接纳的游客数量约6.4万人。而邻国尼泊尔的官方数据显示，2010年，尼泊尔接纳的游客数量超过60万人。

尼泊尔和印度欢迎每天只消费几美元的背包客，也吸引了莱昂纳多·迪卡普里奥、卡梅隆·迪亚兹和杰克·尼科尔森等名人，他们可以低调前来。

不丹聘请管理咨询公司麦肯锡对该国经济进行诊断，该公司2009年建议，不丹到2014年应该吸引25万名游客。

不丹政府认为这个数字过大，希望到2012年底，年吸引游客10万名。

去年，游客贡献了4,770万美元的收入，较上年增加32.5%。

加上游客在其他服务和手工艺品上的支出，不丹旅游局预计2011年旅游业为GDP贡献近10%，成为占比第二大的行业。亚洲开发银行的数据显示，该国电力出口占国民收入的40%，占GDP的三分之一，主要买家是印度。

不丹旅游商协会秘书长Sonam Dorji认为，最初对於旅游业会破坏文化和环境的担忧已经下降，但是对游客数量的担忧并未减少。

“来到不丹的游客行为得体，文化是他们主要感兴趣的地方，因此他们会来到村庄参观当地的节日，并住在传统的家庭旅馆里。这增加了当地人的收入，并支持了当地传统，否则，很多传统可能要消失。”

“但是游客数量大量增加我们就应付不来，我们无法吸收他们，为他们提供高质量的服务。不丹是发展中国家，是世界上最不发达的国家之一，我觉得这种情况短期内不会改变。”

不丹人口数量为70万人，其中70%过着自给自足的农耕生活，电力输送和道路也并未通向全国各地。据2010年展开的国民幸福感调查，仅有41%的的不丹人感到生活“幸福”。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。