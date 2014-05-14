警方称歌手比伯被指控企图抢劫

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透5月13日 -洛杉矶警方官员周二称，歌手贾斯汀·比伯被指控企图抢劫。此前媒体报道称比伯曾试图抢夺一名年轻女性的手机。
洛杉矶警方发言人Rosario Herrera表示，现年20岁的比伯并未被逮捕或盘问。比伯的发言人并未立即予以置评。
Herrera指出，警方已经对报案者进行了询问。事情发生于周一晚间10：30左右，地点在洛杉矶Van Nuys地区。
媒体引述警官Paul McLaughlin的话报道称，比伯被控企图抢夺一名年轻女性的手机。
报案时间为周二。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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