美国中期选举在即 拜登预测民主党可保住参议院控制权

美国副总统拜登接受CNN采访时称，他不认同关于共和党在中期选举中将赢得参议院控制权的预测，认为民主党将继续控制参议院。但他同时表示，鉴于2016年将迎来总统大选，不论共和党是否控制国会，他们都得更努力地确保华府工作顺利推进。被问及是否有意竞选总统时，拜登表示还未决定2016年是否参选。图为拜登。路透