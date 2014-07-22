奥巴马称拜登能成为“杰出的”总统

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透华盛顿7月21日 - 美国总统奥巴马接受《纽约客》采访时称，现任副总统拜登能够成为一名“杰出的”总统，但他怀疑拜登或希拉里是否愿意再次竞选总统。
奥巴马表示，拜登“离总统的位置很近，他知道这份工作要承担什么。他知道如何分清哪些是真正重要的，哪些是不那么重要的。他的社交技巧高明。他热爱政治，在国会有人脉，这对他会有帮助。”
“拜登能成为杰出的总统。”这篇采访文章周一在网上发布。
但奥巴马对拜登或希拉里是否愿意2016年再次竞选总统表示疑问。二人尚未正式宣布是否打算参加竞选。
“拜登和希拉里，他们的人生都已取得很大成就。问题是，到了他们人生的这个阶段，他们是否愿意再次经历有损尊严的竞选过程。”奥巴马说道。他并对拜登忠诚地担任两届副总统表示感谢。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)