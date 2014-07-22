奥巴马称拜登能成为“杰出的”总统

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月21日 - 美国总统奥巴马接受《纽约客》采访时称，现任副总统拜登能够成为一名“杰出的”总统，但他怀疑拜登或希拉里是否愿意再次竞选总统。
奥巴马表示，拜登“离总统的位置很近，他知道这份工作要承担什么。他知道如何分清哪些是真正重要的，哪些是不那么重要的。他的社交技巧高明。他热爱政治，在国会有人脉，这对他会有帮助。”
“拜登能成为杰出的总统。”这篇采访文章周一在网上发布。
但奥巴马对拜登或希拉里是否愿意2016年再次竞选总统表示疑问。二人尚未正式宣布是否打算参加竞选。
“拜登和希拉里，他们的人生都已取得很大成就。问题是，到了他们人生的这个阶段，他们是否愿意再次经历有损尊严的竞选过程。”奥巴马说道。他并对拜登忠诚地担任两届副总统表示感谢。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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