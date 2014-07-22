奥巴马称拜登能成为“杰出的”总统

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月21日 - 美国总统奥巴马接受《纽约客》采访时称，现任副总统拜登能够成为一名“杰出的”总统，但他怀疑拜登或希拉里是否愿意再次竞选总统。

奥巴马表示，拜登“离总统的位置很近，他知道这份工作要承担什么。他知道如何分清哪些是真正重要的，哪些是不那么重要的。他的社交技巧高明。他热爱政治，在国会有人脉，这对他会有帮助。”

“拜登能成为杰出的总统。”这篇采访文章周一在网上发布。

但奥巴马对拜登或希拉里是否愿意2016年再次竞选总统表示疑问。二人尚未正式宣布是否打算参加竞选。

“拜登和希拉里，他们的人生都已取得很大成就。问题是，到了他们人生的这个阶段，他们是否愿意再次经历有损尊严的竞选过程。”奥巴马说道。他并对拜登忠诚地担任两届副总统表示感谢。（完）