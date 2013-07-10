拜登呼吁中美进一步加强互信关系

朝鲜发射一枚中程弹道导弹落入日本海--美国军方

路透4月4日 - 美国太平洋司令部周二在声明中表示朝鲜发射了一枚导弹，这枚导弹最后落入日本海。 声明中表示，初步评估显示，该枚导弹为KN-15中程弹道导弹。该枚导弹是由朝鲜新浦市附近一地面设备所发射。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)