拜登本周访问中日韩 将努力化解东海紧张局势

焦点：美国农民盘算中国需求 将赌注放在大豆身上
路透芝加哥4月6日 - 苦苦挣扎的美国农民今春大豆种植面积创纪录新高，将赌注放在大豆身上，因中国需求可望带来一线生机，尽管全球油籽供应不虞匮乏。
路透华盛顿12月1日（记者 David Brunnstrom/Roberta Rampton） -美国副总统拜登本周访问亚洲，正值中日岛屿争端升温，他势必要寻求微妙平衡，一方面要努力改善中美军方关系，另一方面又要表态支持盟友日本。
有批评意见认为美国太过纠结于国内政局和中东事务，忽略了亚洲。为平息批评声浪，白宫早就在计划拜登访问中日韩事宜。
中日围绕钓鱼岛长期存在领土争议，中国在上月底宣布划设东海防空识别区，该区域涵盖钓鱼岛上空。
拜登周二在东京时，可能会向日本再次承诺《美日安保条约》依然有效。但他晚些时候访问北京时，也会寻求平息美国与中国围绕钓鱼岛问题的紧张关系。
奥巴马政府一名高官称：“特别重要的是，我们要继续传递这样的讯息：我们现在是、将来也会支持我们的盟国，而与此同时中美两个大国可以建立21世纪新型关系。”
虽然华府在钓鱼岛主权问题上未采取立场，但其承认日本对岛屿的行政控制，并称《美日安保条约》适用该区域。
战略与国际研究中心的亚洲问题专家葛莱仪（BonnieGlaser）说：“我认为他（拜登）很可能公开重申遵守《美日安保条约》，重申条约适用于这些岛屿，并重申承认日本对岛屿的行政控制，反对任何破坏这种现状的行为。”
美国、日本和韩国军机上周均飞越中国划设的东海防空识别区，此后中国派主战飞机和预警机在该地区进行了空中巡逻。
但三家美国航空公司遵照美国政府建议，向中方通报了有关在东海防空识别区的飞行计划。不过美国政府表示，这并不意味着美国政府接受中国划设的东海防空识别区。
拜登周三在北京与中国国家主席习近平会面时，预计将探讨如何平息争议。
英国皇家联合军种国防研究所(RUSI)的国际安全研究负责人艾尔（JonathanEyal）说：“美国所能指望的，不过是告诉中方，这样让事态升级不太明智，效果会适得其反，并告诉中方是有解决办法的，那就是中方别强调（东海防空识别区）、别执行。”
拜登与外国元首会面时，他的友善态度以及与人打交道的能力颇为加分，且他自认为与习近平有渊源，在习近平担任国家主席前，两人就认识。
拜登的前副国家安全顾问史密斯（JulieSmith）说：“他跟人对话时有一套方法。他会这么说‘我了解你面临的困难，我绝不是告诉你要怎么做，但我想给你点建议。’”
但北京大学国际关系学院教授贾庆国称，围绕东海防空识别区的争端不太可能立刻平息。
他表示，中国很可能会对拜登指出，有超过20个国家划设了防空设别区，没什么好大惊小怪的。
他认为，眼下拜登来访的时机正好，这样可以在高层讨论该问题，当然还有其他议题需要探讨。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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