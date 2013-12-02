拜登本周访问中日韩 将努力化解东海紧张局势

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月1日（记者 David Brunnstrom/Roberta Rampton） - 美国副总统拜登本周访问亚洲，正值中日岛屿争端升温，他势必要寻求微妙平衡，一方面要努力改善中美军方关系，另一方面又要表态支持盟友日本。

有批评意见认为美国太过纠结于国内政局和中东事务，忽略了亚洲。为平息批评声浪，白宫早就在计划拜登访问中日韩事宜。

中日围绕钓鱼岛长期存在领土争议，中国在上月底宣布划设东海防空识别区，该区域涵盖钓鱼岛上空。

拜登周二在东京时，可能会向日本再次承诺《美日安保条约》依然有效。但他晚些时候访问北京时，也会寻求平息美国与中国围绕钓鱼岛问题的紧张关系。

奥巴马政府一名高官称：“特别重要的是，我们要继续传递这样的讯息：我们现在是、将来也会支持我们的盟国，而与此同时中美两个大国可以建立21世纪新型关系。”

虽然华府在钓鱼岛主权问题上未采取立场，但其承认日本对岛屿的行政控制，并称《美日安保条约》适用该区域。

战略与国际研究中心的亚洲问题专家葛莱仪（Bonnie Glaser）说：“我认为他（拜登）很可能公开重申遵守《美日安保条约》，重申条约适用于这些岛屿，并重申承认日本对岛屿的行政控制，反对任何破坏这种现状的行为。”

美国、日本和韩国军机上周均飞越中国划设的东海防空识别区，此后中国派主战飞机和预警机在该地区进行了空中巡逻。

但三家美国航空公司遵照美国政府建议，向中方通报了有关在东海防空识别区的飞行计划。不过美国政府表示，这并不意味着美国政府接受中国划设的东海防空识别区。

拜登周三在北京与中国国家主席习近平会面时，预计将探讨如何平息争议。

英国皇家联合军种国防研究所(RUSI)的国际安全研究负责人艾尔（Jonathan Eyal）说：“美国所能指望的，不过是告诉中方，这样让事态升级不太明智，效果会适得其反，并告诉中方是有解决办法的，那就是中方别强调（东海防空识别区）、别执行。”

拜登与外国元首会面时，他的友善态度以及与人打交道的能力颇为加分，且他自认为与习近平有渊源，在习近平担任国家主席前，两人就认识。

拜登的前副国家安全顾问史密斯（Julie Smith）说：“他跟人对话时有一套方法。他会这么说‘我了解你面临的困难，我绝不是告诉你要怎么做，但我想给你点建议。’”

但北京大学国际关系学院教授贾庆国称，围绕东海防空识别区的争端不太可能立刻平息。

他表示，中国很可能会对拜登指出，有超过20个国家划设了防空设别区，没什么好大惊小怪的。

他认为，眼下拜登来访的时机正好，这样可以在高层讨论该问题，当然还有其他议题需要探讨。（完）