拜登访华 推进新型大国关系--文汇报

美国副总统拜登昨日开始访问中国。事实上，拜登今次访华重点并不在于讨论防空识别区，而是探讨如何推进美中新型大国关系。日本想拉美国这个“后台老板”在防空识别区问题上与中国交恶，不过是枉费心机。

此次拜登访华的背景，是中国划设东海防空识别区，引起日美等国的密切关注，日本的反应尤为强烈。外界一般认为，日美是军事同盟，拜登访华是替日本出头，逼中国撤回防空识别区。值得留意的是，美国针对防识区所提出的“不承认”、“不要实施”，相比日本的“拒绝”、“要求中国撤回”有差异，反映美国顾及中美缔结新型大国关系的基本面。

根据日本传媒披露，早前拜登访日，虽在针对中国防空识别区的问题与日本达成四项共识，却拒绝了安倍提出的另外三项最关键的要求。这三项拒绝犹如打了日本一记耳光，既然连美国这位日本的“后台老板”，都不想在防空识别区的问题上与中国交恶，日本显得自取其辱。

拜登访华重点是探讨如何推进美中新型大国关系。习近平主席和奥巴马总统今年6月就构建中美新型大国关系达成的重要共识，为中美关系未来指明路向。拜登表示，美方致力于与中方加强高层交往，扩大务实合作，推进美中新型大国关系。反映美国毕竟是世界大国，对待中国的态度能从更高更大的视野去考虑。中美虽然存在竞争，但互利合作更主要，因此在对待与中国关系上，美国更为务实。中美有效管控并妥善处理分歧，不仅有利于两国和人民，也有利于维护地区和世界的和平、稳定与发展。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。