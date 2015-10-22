拜登宣布不会参与美国总统竞选 希拉里获党内提名希望上升

路透华盛顿10月21日（记者 Jeff Mason/John Whitesides） - 美国副总统拜登周三称自己不会参加2016年总统竞选。这为希拉里·克林顿获得民主党候选人提名扫清了最大的潜在障碍。

72岁的拜登在妻子吉尔和总统奥巴马陪同下出现在白宫玫瑰园，他表示准备进行一场成功竞选的时间窗口已经关闭。

“尽管我不会参选，但我也不会保持沉默，”拜登说道。他表示自己打算明确而有力地表达自己的观点，尽可能地为民主党和国家的未来发挥自己的影响力。

拜登含蓄地提醒希拉里，批评那些将共和党人当做敌人的民主党人，并称如果民主党人与奥巴马划清界限，将是“极大的错误”。

希拉里在上周的总统竞选辩论中将共和党人视为她的敌人，在Keystone XL管道和跨太平洋伙伴关系协定（TPP）等问题上与奥巴马分道扬镳。

“我认为不应把共和党人视为敌人。他们是我们的对立面，但不是我们的敌人，”拜登说道。

希拉里的发言人称，希拉里在拜登宣布他的决定后与拜登通话。希拉里在声明中称，拜登是个好人，是个非常棒的副总统，她有信心拜登会继续活跃在政治前沿。（完）