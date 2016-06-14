百度下调当前季度营收预估 盘后股价下挫

路透6月13日 - 中国网络搜索巨擘百度(BIDU.O)下调当前季度营收预估，称监管部门对于医疗保健行业及相关广告的审查，正影响到公司广告业务营收。

百度股价在周一盘后交易中重挫6%。

中国监管机构上月对百度的医药广告数量设定限制，之前一名21岁学生使用百度搜索引擎查找到一种试验性癌症治疗方法，并接受治疗，随后死亡。

百度将第二季度营收预估从31.2-31.9亿美元下调至28.1-28.2亿美元，指因“很大一部分医疗产业客户减少或推迟支出。”

百度表示，减少其平台上的付费链接数量，以改善用户体验，这种做法也拖累公司的财测。

“监管当局持续评估医疗、制药、保健及其他类似行业的网路行销手法，并已经对医疗组织实施更严格的广告规范，”百度表示。

然该公司补充称，随着医疗类客户调整作法以遵守新的规范，预期来自“高品质”医疗客户的业务将逐步回升。

分析师预估，医疗广告占百度搜索业务收入的20-30%左右，而后者则占到百度总营收的逾80%。

百度股价在盘后报153.60美元。

截至周一收盘，百度股价自4月29日以来已挫跌约16%，当天是中国互联网监督机构宣布调查百度前的最后一个交易日。(完)