百度下调当前季度营收预估 盘后股价下挫

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透6月13日 - 中国网络搜索巨擘百度(BIDU.O)下调当前季度营收预估，称监管部门对于医疗保健行业及相关广告的审查，正影响到公司广告业务营收。
百度股价在周一盘后交易中重挫6%。
中国监管机构上月对百度的医药广告数量设定限制，之前一名21岁学生使用百度搜索引擎查找到一种试验性癌症治疗方法，并接受治疗，随后死亡。
百度将第二季度营收预估从31.2-31.9亿美元下调至28.1-28.2亿美元，指因“很大一部分医疗产业客户减少或推迟支出。”
百度表示，减少其平台上的付费链接数量，以改善用户体验，这种做法也拖累公司的财测。
“监管当局持续评估医疗、制药、保健及其他类似行业的网路行销手法，并已经对医疗组织实施更严格的广告规范，”百度表示。
然该公司补充称，随着医疗类客户调整作法以遵守新的规范，预期来自“高品质”医疗客户的业务将逐步回升。
分析师预估，医疗广告占百度搜索业务收入的20-30%左右，而后者则占到百度总营收的逾80%。
百度股价在盘后报153.60美元。
截至周一收盘，百度股价自4月29日以来已挫跌约16%，当天是中国互联网监督机构宣布调查百度前的最后一个交易日。(完)
(编译 郑茵/戴素萍 审校 龚芳/王兴亚)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。