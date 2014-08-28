全球大型银行上半年大宗商品收入劲升

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦8月28日 - 一家咨询机构称，规模前十大投资银行的大宗商品收入今年上半年攀升约五分之一，因寒冬天气提振了美国电力和油气业务，而且部分投资者重返该领域。
伦敦金融行业分析机构Coalition周四发布的报告称，大型银行1-6月的大宗商品收入增长21%至33亿美元。
“受寒冬影响，美国电力和油气业务收入强劲，加上投资者人气整体好转，推动了大宗商品的出色表现，尽管第二季有所下滑，”Coalition称。
上半年，大宗商品是表现最佳的资产类别。该领域越来越对供需基本面敏感，而对经济因素反应较小，再次为投资者的投资组合提供了多元化机会。
第一季，银行大宗商品收入增长26%，为2011年以来首次在第一季出现增长。
追踪19种商品表现的汤森路透/核心商品CRB指数.TRJCRB今年上半年上扬10%，2013年全年下跌5%。(完)
(编译 朱晓军；审校 王洋)
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