焦点：五家欧美大银行因涉嫌操纵汇市 面临刑事指控和50亿美元罚款

图为在波黑泽尼察拍摄的欧元现钞、计算器和汇率图表。 REUTERS/Dado Ruvic

路透伦敦/纽约5月20日 - 全球最大银行中的五家周三预计将被处以总计逾50亿美元的罚款，并面临刑事指控，这是他们与英美当局就汇市操纵问题达成和解的结果。

对于努力想忘掉历史污点的银行业来说，这将又是一个黑暗的日子，一些大型银行被处以的罚款总额因此将达到约100亿美元。英美当局指控这些银行的部分交易员存在操纵外汇市场的行为。

据知情消息人士称，在美国司法部提起的与汇市操纵相关的刑事指控中，美国的摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)，英国的巴克莱(BARC.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)预计将认罪。

这么多家大型银行的母公司或是主要银行分支一致向刑事指控认罪，将是史无前例的。摩根大通和花旗集团将成为几十年来首批向刑事指控认罪的美国主要大银行。

瑞银集团UBSG.VX预计将免于被刑事指控，此前该行由于曾事先提醒当局可能出现问题而得到豁免。但两位熟悉情况的人士称，该行仍面临着操纵(LIBOR)指标利率的刑事指控。

瑞银集团在2012年12月与美国司法部就LIBOR案达成和解协议，承诺不会再犯错。两名消息人士称，该行还将支付2亿美元罚金。

巴克莱预计也将与英美其他监管机构达成和解，意味着该行需支付的罚金可能远高于其他银行，也许超过20亿美元。

巴克莱已经拨备32亿美元应对有关汇率操纵案的罚金，其他银行也有相应的和解金拨备。

纽约金融局局长Benjamin Lawsky周二对路透表示，若有行为不当的证据，那么巴克莱的工作人员也可能面临指控。

英国金融市场行为监管局(FCA)和一些美国当局去年11月曾因汇市操纵问题，对六家银行处以43亿美元罚款，但巴克莱没有参与这宗和解，因为它与纽约监管当局存在纠纷。

大银行的母公司或主要银行分支认罪的影响还不确定，但有可能损及他们的美国业务。

数位知情人士曾透露，这些银行正在寻求美国监管当局的保证，如果他们认罪，就不会被禁止从事某些业务。

美国司法部近几个月一直在与这些银行就如何解决汇市操纵指控的问题进行谈判。去年11月一些交易员在网络聊天室的聊天记录被公开，显示了他们是如何分享有关客户订单的保密信息，以及如何串谋从自己的交易中获利。

如果最后关头双方谈不拢，达成和解的时机就将错过。

一些监管机构将继续检查交易平台使用的计算机程序是否操纵过汇价，周三和解协议中可能不会包括这点。(完)

(编译/审校 白云/徐文焰/李婷仪)

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