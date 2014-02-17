大型消费性个股失宠之余 幕后供应商满面春风

图为纽约交易所内的交易员，摄于2014年2月13日。 REUTERS/Brendan McDermid

* 多元化的客户基础协助抵御市场放缓

* 对保健及天然产品需求促进创新

* 企业将焦点放在价值链上游

* 民生用品个股今年下跌

撰稿 Martinne Geller 编译 张明钧/石冠兰

路透伦敦2月14日 -新兴市场放缓让消费性类股如雀巢NESN.VX、联合利华(ULVR.L)、达能(DANO.PA)及宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)失去光彩，而饥渴的投资人一直在这些业者背后的供应商进行筛选。

多位分析师指出，香料及调味品制造商如Symrise (SY1G.DE)、GivaudanGIVN.VX以及International Flavors & Fragrances(IFF.N)，食品原料厂商Glanbia (GL9.I)及Kerry Group(KYGa.I)等业者均颇具魅力，因为这些业者比较不受疲软的消费者支出影响，同时也受惠于保健趋势，而这股趋势迫使许多品牌修改其产品。

“这些领域的企业涉入迅速成长的领域，客户群广泛，从白牌业者到顶级品牌业者都有，同时他们也持续投资新技术，”Berenberg分析师团对本月表示。他们将德国Symrise评等调升为“买进”，瑞士Givaudan评等调高为“持有”。

JP Morgan Cazenove估计，欧洲食品原料业者2014年获利料平均成长6%，而欧洲食品生产商获利则料将零成长。

的确，消费性日常用品个股近期来备受新兴市场货币贬值及需求降温打击，同时也受到欧美经济不振的影响。根据路透数据，过去12个月来全球前25大消费性日用品个股股价仍上涨7.5%，但今年至今下跌3.5%。

反观2014年原料股的表现相对优异。周四收盘时，Kerry上涨3%，IFF上涨5%，Symrise上涨6%，而Givaudan大涨9%。

不过这当中也有例外。欧洲糖价下跌导致德国制糖业者Suedzucker(SZUG.DE)获利遭到压缩，在此同时英国Tate & Lyle(TATE.L)周四预估旗下Splenda甜味剂价格大幅下滑，因面临来自中国低价蔗糖素竞争。两家公司股价跌幅均超过10%。

“在这个领域有些非常非常好的商机，但我认为不能单纯的全部组合在一起，”Exane BNP Paribas分析师JeffStent表示。“举Kerry这类股票为例，从我们在Exane当分析师开始就一直买进。”

**供应商商机**

在发达市场上，不论是啤酒、面包、沐浴乳等等产品，品牌业者持续将市场拱手让给一些没有商标的白牌商品。但对于原料制造商而言，无论有没有品牌都是客户。而在较为不成熟的市场上，本地制造商成为原料业者不断扩大的客户基础。

KerryGroup供应中国婴儿营养品制造商贝因美乳品原料的协议显示，本地厂商加强对抗跨国企业的种种努力，可以让这些原料厂商从中受惠。巴西Natura Cosmeticos (NATU3.SA)及墨西哥的Grupo Bimbo(BIMBOA.MX)则是发展中市场消费性公司积极跨入新市场的两大显例。

跟踪该领域的Davy Research分析师表示，随着当地制造商逐渐成长与成熟，他们开始放眼国际市场寻找更为可靠和高质量的供应。

这在中国尤为明显。2008年奶粉丑闻使得中国消费者对于本土品牌极为谨慎。

中国最大奶制品制造商蒙牛乳业(2319.HK)本周同意进一步向达能出售股份，以赢得消费者。另一家乳品供应商丹麦爱氏晨曦(ArlaFoods)也持有蒙牛股份。

**健康的创新**

一般消费品制造商将销售额的8-10%乃至更高比例用于广告和营销，而只有2%用于研发。随着产品分类细化以及企业降低成本，研发支出越来越低，企业就将技术开发外包给供应商。

“我认为他们始终都是营销公司，”摩根大通分析师John Faucher称。“随着技术和产品类别越来越细分，他们需要做的只是撒一张更大的网。”

而相比之下，香精香料公司往往将超过7%的营收用于研发，并会买下特别成份原料的小型制造商，从而提高价格和利润率。

去年，Tate & Lyle买下了一家燕麦葡聚糖生产商；IFF于今年1月收购了一家专业合成原料厂商；而Symrise也在尝试收购瑞典Probi(PROB.ST)，后者主要生产用于制作酸奶的乳酸菌。以色列的Frutarom Industries(FRUT.TA)自2011年以来已经购买了12家企业。

当一个品牌屈服于不断增长的外界压力，必须令自身产品更健康、更自然时，若能拥有现成的技术储备则是十分便捷的。仅在这个月，卡夫食品KRFT.O就从旗下Singles奶酪产品中去掉了一种人造防腐剂成份。而美国的赛百味餐厅也从面包中去掉了一种可用于制造橡胶瑜伽垫的化学成份；一名美国参议员此后呼吁监管机构禁止在食品中使用这种化学成份。

Bevmark Consulting的Tom Pirko指出，有探索和创新精神的原料企业能够掌握先机。

“那些可以预见未来的人通常都是大赢家。”(完)

(译文审校 王洋/徐文焰)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。