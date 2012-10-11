9月五大行新增人民币贷款约2,000亿元--报载

受制於信贷额度限制,中国2010年和2011年的9月都未出现"季末冲贷",今年料也不会例外.最新公布的接受路透调查的28家机构预测中值显示,9月末广义货币供应量(M2)同比增速料为13.7%,较上月略升;而新增人民币贷款则在6,500亿元,低於上月的7,039亿元.(完)