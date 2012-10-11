9月五大行新增人民币贷款约2,000亿元--报载

外管局称今年严厉打击外汇违法违规行为 推动金融市场对外开放
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
路透北京10月11日电---中国证券报报导引述银行业人士称,9月工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)新增人民币贷款约2,000亿元.
根据此前公布数据显示,四大国有银行(中行、工行、建行和农行)8月份新增人民币贷款2,192亿元.
受制於信贷额度限制,中国2010年和2011年的9月都未出现"季末冲贷",今年料也不会例外.最新公布的接受路透调查的28家机构预测中值显示,9月末广义货币供应量(M2)同比增速料为13.7%,较上月略升;而新增人民币贷款则在6,500亿元,低於上月的7,039亿元.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
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