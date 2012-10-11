版本:
中国
中国财经 | 2012年 10月 11日 星期四 09:43 BJT

9月五大行新增人民币贷款约2,000亿元--报载

路透北京10月11日电---中国证券报报导引述银行业人士称,9月工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)新增人民币贷款约2,000亿元.

根据此前公布数据显示,四大国有银行(中行、工行、建行和农行)8月份新增人民币贷款2,192亿元.

受制於信贷额度限制,中国2010年和2011年的9月都未出现"季末冲贷",今年料也不会例外.最新公布的接受路透调查的28家机构预测中值显示,9月末广义货币供应量(M2)同比增速料为13.7%,较上月略升;而新增人民币贷款则在6,500亿元,低於上月的7,039亿元.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐