“四大”会计所奉令本土化或伴生信誉风险

路透华盛顿5月10日电---有分析师称,中国当局下令要求在华的四大中外合作会计师事务所必须招聘更多中国籍人士管理业务,中国和这些全球最大的审计公司面临信誉风险.

此前,在美上市的中国企业爆出一系列会计丑闻,外界也愈发质疑中国企业遵守国际商业准则与规定的自觉性和能力.

作为全球第二大经济体,中国有不少有意打入国际市场的企业,但市场总怀疑这些中国企业的可靠性和透明度.这条新政令将无助於打消那些疑虑.

中国财政部出台中外合作会计师事务所本土化转制方案,要求普华永道中天、安永华明、毕马威华振和德勤华永四大会计师事务所必须开始将中国业务管理权交给具有中国国籍且具备中国注册会计师执业资格的人.

普华永道称其支持该方案,并表示公司一直"致力於将中国业务本土化".安永称,新政令"符合安永现有战略".毕马威和德勤方面,无法立即联系上有关人士置评.

"四大"中国业务目前主要由外派境外高管管理.按转制方案,中国四大的境外合伙人占事务所合伙人总数的比例不得超过40%,到2017年不得超过20%.该方案称,四大的所有高级合伙人最後必须都是中国公民.而目前全部是境外人士.

审计行业分析师表示,对这四大事务所而言,短期内找到足够多的合格中国会计师是一大挑战,但较长期来说,不是什麽问题.

分析师称,长期来看,中国企业的审计工作可能遇到更多质疑,要看转制的顺利程度,以及中国本土合伙人的业务表现.

"如果转制导致合伙人变更更加频繁,或者管理层成批更换为本土合伙人,事务所的审计工作质量将可能受到影响,"北京大学的会计学教授Paul Gillis说.

**本地人士掌控是常态**

四大会计师事务所的总部均在美国.与大多数跨国企业一样,这些机构近年来已将海外分支的控制权向当地人士转移,因後者的雇佣成本更低,且在某些方面比留住一个驻外的高成本员工效率更高.

会计专业网站Accounting Onion的发布人Tom Selling说,此类转变也将按部就班的在中国发生,但中国政府此次出台指令,是要试图加快这一进程,也许有些操之过急.

新加坡会计行业在1980年代经历过类似的转变,香港在1990年代後期也发生了类似情况.在这些案例中,本地合伙人利用他们扩增的投票权挤走了很多外籍合伙人.

"(中国发生的事件)对投资者保护来说似乎不是好消息,"Selling指出.

"这的确具有政治含义,"他并称,"中国人...将此举视作保护信息及其公司的途径,但这对他们而言蕴藏着巨大的风险.美国资本市场和四大会计师事务所仍是行业标杆.中国有可能过高估计了自己的力量."(完)

--编译 白云/肖群英;审校 张涛/石冠兰/程琳

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