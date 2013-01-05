四大行12月新增贷款1,630亿 全年逾2.7万亿--财新

路透上海1月5日 - 财新网周五稍晚引述同业数据显示,中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大银行12月新增贷款仅1,630亿元,去年全年上述银行新增人民币贷款额逾2.7万亿元.

据路透统计,四大行2011年全年新增人民币贷款约2.67万亿元.这意味着2012年上述银行新增贷款量较上年增长有限.另外,已公布数据显示,去年1-11月四大行累计新增人民币贷款约2.59万亿元.

财新报导表示,建行(601939.SS)(0939.HK)当月新增贷款640亿元,居四大行之首;不过其全年7,600亿元的的投放量位居第二.

工行12月新增人民币贷款560亿元,当月投放量在四大行中排名第二;该行全年新增人民币贷款则以8,700亿元遥遥领先.

农行(1288.HK)(601288.SS)以430亿元位列当月新增贷款量第三,2012年该行新增人民币贷款为6,500亿元,同样位列第三;中行(601988.SS)(3988.HK)则受制于贷存比,当月新增贷款为负,该行当年新增人民币贷款亦在最后,仅为4,300亿元.

不过报导也指出,受"早投放早收益"影响,银行四季度新增贷款往往低于全年平均水平.因12月投放贷款,不仅对收益贡献有限,还要计提相应拨备,所以有时一些银行会将部分贷款延期至节后发放.

央行数据显示,2012年1-11月,金融机构新增人民币贷款约7.74万亿元;2011全年则为7.47万亿.(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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