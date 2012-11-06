10月国有四大行新增人民币贷款达2200亿元--报载

弃风严重致内蒙等六省区被红色预警 今年不得新建风电--能源局
路透北京2月22日 - 中国国家能源局周三称，内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆等省区为风电开发建设红色预警区域，2017年红色预警的省区不得核准建设新的风电项目，并要采取有效措施着力解决弃风问题。
路透北京11月6日电---《21世纪经济报道》周二报导引述权威人士称,10月份工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)新增人民币贷款达2,200亿元.
根据此前公布数据显示,9月份上述四大行新增人民币贷款为1,661亿元.而9月社会融资规模为1.65万亿元,新增人民币贷款6,232亿.
报导并引述上述权威人士透露,从贷款结构来看,当月四大行新增贷款中,一般性贷款占95%,对实体经济支持力度较大,其中对公贷款增量较9月份明显放量,个人贷款则增量回落.
报导并指出,国家开发银行也在10月底加大了信贷投放力度.权威数据显示,国开行10月份新增人民币贷款560亿元,最後三天新增贷款投放占到全月的三分之一.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月22日 - 中国国家能源局周三称，内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆等省区为风电开发建设红色预警区域，2017年红色预警的省区不得核准建设新的风电项目，并要采取有效措施着力解决弃风问题。
路透北京2月22日 - 中国保监会周三称，今年要把防控风险放到更加重要的位置，将进一步强化资金运用监管，加强股权股票投资监管，提高境外投资能力标准，严厉打击保险资金短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为。
路透上海2月22日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，续创近三个月新高。分析师指出，基于商品涨价和企业盈利改善预期，今日建材、白酒等板块走势仍较强，不过这些板块近期已累积不小涨幅，后续上涨空间已有限，市场观望情绪则依然浓厚，大盘料维持窄幅整理走势。