10月国有四大行新增人民币贷款达2200亿元--报载

路透北京11月6日电---《21世纪经济报道》周二报导引述权威人士称,10月份工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)新增人民币贷款达2,200亿元.

根据此前公布数据显示,9月份上述四大行新增人民币贷款为1,661亿元.而9月社会融资规模为1.65万亿元,新增人民币贷款6,232亿.

报导并引述上述权威人士透露,从贷款结构来看,当月四大行新增贷款中,一般性贷款占95%,对实体经济支持力度较大,其中对公贷款增量较9月份明显放量,个人贷款则增量回落.

报导并指出,国家开发银行也在10月底加大了信贷投放力度.权威数据显示,国开行10月份新增人民币贷款560亿元,最後三天新增贷款投放占到全月的三分之一.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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