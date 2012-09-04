四大国有银行8月新增贷款与上月持平--报载

路透上海9月4日电---中国新增信贷不旺的格局仍未有明显改善.21世纪经济报道周二报导称,中国四大国有银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)8月新增人民币贷款约2,200亿元,与上月持平.

报导并引述消息人士称,其短期贷款和票据融资占比较高的状况未得到改善,包括国开行、交通银行(601328.SS)(3328.HK)在内的大中型银行也大体如此.国开行和交行新增贷款分别在600亿元和200亿元左右.

此外,四大行8月新增存款在2,800亿元上下,扭转了7月一度流失近2万亿元的局面.

实体经济有效需求不足,拖累中国7月新增贷款远逊预期,并探至10个月来低点.央行数据显示,7月新增人民币贷款5,401亿元,创10个月来新低,明显低於此前路透6,900亿元的调查中值.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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