11月四大行新增贷款1,680亿元 大幅低於10月水准--报载

路透上海12月6日电---据《21世纪经济报道》周四报导,截至11月底,中国工农中建四家大型银行全月新增人民币贷款仅1,680亿,大幅低於10月份2,200亿元的水准.四大行相对谨慎的信贷投放,加剧了市场对商业银行年末信贷投放节奏放缓的疑虑.

若按照四大行新增贷款占比35%-40%的一般水平估算,11月金融机构全部新增贷款在4,200亿-4,800亿之间,而此前市场普遍预期在5,000亿元左右.

四大行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国银行(3988.HK)(601988.SS).

"这意味着2012年全部新增人民币贷款将在8万亿左右."某国有大行公司银行部负责人分析说,去年年底中央经济工作会议定下的诸多调控指标中,信贷规模在8万亿-8.5万亿上下,而今年前10个月,金融机构新增人民币贷款已高达7.2万亿.

2013年中国宏观调控将会实施怎样的政策组合,即将召开的中央经济工作会议将给出答案.而12月4日召开的中央政治局会议对明年的宏观调控做了初步定调:"要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调,加强政策协调配合."(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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