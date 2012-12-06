11月四大行新增贷款1,680亿元 大幅低於10月水准--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海12月6日电---据《21世纪经济报道》周四报导,截至11月底,中国工农中建四家大型银行全月新增人民币贷款仅1,680亿,大幅低於10月份2,200亿元的水准.四大行相对谨慎的信贷投放,加剧了市场对商业银行年末信贷投放节奏放缓的疑虑.
若按照四大行新增贷款占比35%-40%的一般水平估算,11月金融机构全部新增贷款在4,200亿-4,800亿之间,而此前市场普遍预期在5,000亿元左右.
四大行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国银行(3988.HK)(601988.SS).
"这意味着2012年全部新增人民币贷款将在8万亿左右."某国有大行公司银行部负责人分析说,去年年底中央经济工作会议定下的诸多调控指标中,信贷规模在8万亿-8.5万亿上下,而今年前10个月,金融机构新增人民币贷款已高达7.2万亿.
2013年中国宏观调控将会实施怎样的政策组合,即将召开的中央经济工作会议将给出答案.而12月4日召开的中央政治局会议对明年的宏观调控做了初步定调:"要保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调,加强政策协调配合."(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。