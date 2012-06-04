克林顿认为奥巴马更适合任总统

美国前总统比尔·克林顿认为，考虑到罗姆尼在商业上的成功和其政治背景，他当总统是合格的，但奥巴马是更佳人选。他说：“罗姆尼和奥巴马两人的治国方向差异巨大，我认为对於美国经济和大多数美国人来说，奥巴马的计划和记录都要好得多。”