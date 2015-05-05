克林顿称不会放弃收费演讲

美国前总统克林顿周一称，他会继续进行付费演讲活动，而当下忙于总统竞选活动的希拉里正面临接受外国捐款的批评。克林顿称，如果希拉里当选总统，他可能会考虑在克林顿基金会退居幕后或担任“具较少执行责任的职务”。克林顿夫妇的政敌指责克林顿基金会为从事捐赠及海外慈善活动接受外国政府捐款。路透