广西有色13亿元中票如期兑付 避免成为第二例违约国企债

路透上海6月12日 - 中国债市又一违约风险事件警报解除。此前曾向投资人提示偿付风险的广西有色金属集团周四晚发布公告称，公司发行的13亿元人民币中期票据（12桂有色MTN1）将如期兑付。

值得注意的是，此次兑付公告在到期日前两日才发布，而按惯例企业应在兑付日前五个交易日发布相关还本付息公告。

作为广西国资委独资企业，广西有色因此避免了第二例国企债违约。此前，天威集团所发中票(11天威MTN2)在4月21日未能如期付息，成为银行间市场首个国企违约案例。

广西有色周一(6月8日)曾发布公告称，由于公司发生巨额亏损，该期中票本息偿付存在不确定性；公司正通过多种途径募集偿债资金。公告显示，广西有色集团2014年度亏损16.25亿元，较上年同期增亏14.26亿元。

上述中票发行总额13亿元人民币，票面利率4.84%。应付本息额总计13.6292亿元，到期兑付日6月13日。主承销商为国开行和中信银行。

中债资信评估公司此前发布的报告称，广西有色金属集团货币资金大部分被应付票据锁定，以其自身目前财务状况将难以偿付即将到期债券。

6月4日、8日，大公国际资信评估连续两度调整其评级，主体和债项评级由原来的AA调降至BB，评级展望从稳定调整为负面。

广西有色金属集团目前还有三只私募债存续，分别为14桂有色PPN003CN031490955=、13桂有色PPN001CN031390044=和13桂有色PPN002CN031390139=。

广西有色金属集团有限责任公司组建于2008年，属广西国资委独资企业，成立目的为整合自治区内非铝有色金属资源，业务涵盖锡、铅、锌、锑、铟等有色金属的采选、冶炼，以及再生铜、铁锰、工程施工及贸易等。(完)

(发稿 吕雯瑾; 审校 边竞)

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