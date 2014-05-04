盖茨不再是微软最大个人股东 四年后或不直接持股

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透西雅图5月2日 -微软(MSFT.O)前执行长兼董事长比尔盖茨若继续保持最近的售股势头，到2018年中期其将不再直接持有微软股份。
根据预先制定的交易计划，盖茨过去12年来多数时候每个季度都出售2,000万股股票。
假定这种模式不改变，盖茨未来四年将不再直接持有微软股份。
本周售股之后，盖茨已不再是微软最大个人股东，被公司另一位前执行长鲍尔默超越。鲍尔默2月退休，但仍保持持股。
据周五提交给美国证交会的文件，本周售股之后，盖茨目前持有略超过3.30亿股微软股票。据汤森路透数据，鲍尔默持股略超过3.33亿股。
这样两人持股各占流通股总量的4%左右，是微软两个最大的个人股东。
盖茨和微软发言人拒绝就此置评。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
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