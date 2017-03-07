全球十亿美元富豪增至2,257位 大中华区富豪人数再超美国--胡润

路透上海3月7日 - 胡润研究院周二发布2017胡润全球富豪榜，截止1月15日，全球共有2,257位拥有十亿美元财富的富豪，较上年增加69人，达到历史新高；其中大中华区域拥有609位，连续第二年超越美国（552位），德国超越印度位居第三。

胡润富豪榜显示，上榜富豪的总财富比去年上升16%，达到55.9万亿元人民币，相当于全球GDP的10.7%。在今年的逾2,000位富豪中，1,037位财富增长，343位新晋入榜；740位财富缩水，去年上榜的276位富豪今年跌出了榜单。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示，“我预计全球十亿美金富豪人数已经到达了5,000人，这相当于我们每统计一个，就有一个漏网之鱼。一些超级财富创造者现在非常擅长把自己的财富隐藏起来，更喜欢悄悄地管理他们的财富。”

他说，在全球资本市场发生巨大变化的背景下，十亿美金富豪的财富继续上涨。过去一年，美元强势反弹，兑其他国家货币汇率平均上涨14%；美国纳斯达克指数与伦敦股指分别上涨24%与26%；德国DAX指数上涨22%，英国脱欧、特朗普当选美国总统加剧市场变化。与此同时，中国房地产市场异常火爆，印度废钞影响巨大，巴西股市暴涨67%。

全球富豪前十中有八人来自美国，微软(MSFT.O)创始人比尔.盖茨以5,600亿元财富蝉联世界首富，股神沃伦·巴菲特和亚马逊(AMZN.O)董事长杰夫·贝佐斯以5,400亿元和4,980亿元财富分居第二和第三位；脸书(FB.O)董事长马克·扎克伯格、甲骨文(ORCL.N)首席执行官（CEO）拉里·埃里森列第四和第五位，彭博社创始人迈克尔·布隆伯格列第十位。

其中，杰夫·贝佐斯、马克·扎克伯格、沃伦·巴菲特今年财富增长明显。贝佐斯财富上涨37%，扎克伯格财富上涨23%，巴菲特财富上涨15%。今年全球十大富豪中没有新人上榜，西班牙Zara的创始人阿曼西奥·奥特加和墨西哥美洲电信CEO卡洛斯·斯利姆·埃卢家族为名列前十的两位非美籍富豪。

在大中华区域，万达集团董事长王健林家族、阿里巴巴(BABA.N)董事局主席马云家族、顺丰控股(002352.SZ)董事长王卫、长和(0001.HK)主席李嘉诚名列前四位；而近年来因强行收购万科(000002.SZ)闻名的宝能系掌门人姚振华首次入榜大中华区前十，名列第九，全球列第62位。（完）