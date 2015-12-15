20年前全球亿万富豪目前仅剩不足一半 主因商业经营失败等--瑞银

路透上海12月15日 - 由瑞银和普华永道联合推出的亿万富豪报告指出，全球超级富豪财产的波动性极高，1995年的亿万富豪中有半数以上在过去20年中跌出亿万富豪名单，主要原因是商业经营失败、死亡与税收等。

报告发现，“一旦成为亿万富豪，就将一直是亿万富豪”的说法并不正确。1995年亿万富豪报告中的289位富豪，此次仅有126人在榜，占比为44%。其余有66人已去世，24人因财富在家族中被分摊而导致单个富豪财富减少，另有73人因企业经营等问题从榜单中消失。

但在这20年中，又诞生了1,221名新的亿万富豪，令2014年亿万富豪的人数达到1,347人。报告所指的亿万富豪是指财富超过10亿美元的富人。

报告显示，新时代的亿万富豪主要来自于消费品与零售、技术和金融服务等行业。这些行业的富豪占当今存在的亿万富豪总财富的三分之二，特别是技术产业，拥有最多的亿万富豪。而工业、房地产和医疗保健业的亿万富豪的财富更易消逝。

该报告还发现，过去20年中，女性亿万富豪的增长速度要超过男性，亚洲女性企业家是这一趋势的主要驱动因素，亚洲女性亿万富豪几乎占全球总数的五分之一，而且总体要比其他地区年轻。亚洲女性亿万富豪多为白手起家，而欧美绝大部分来自财富传承。亚洲白手起家的女性亿万富豪主要来自房地产、工业和健康行业。

瑞士银行（中国）有限公司行长陈庆指出，“女性和中国亿万富豪在过去二十年的崛起正在形成一个全新的亿万富豪人群，并且我没看到任何放缓的迹象。虽然并不存在典型的亿万富豪，但几乎所有亿万富豪都专注于为后代创造一份持久的财富传承。”

她说，亚洲的女性亿万富豪的投资有一些共同特征，包括投资风格较为保守，大多投资固定收益产品，喜欢平衡配置策略，杠杆率较低，也会参与一些熟悉行业的私募股权投资项目，大多为提前做长远规划等。（完）