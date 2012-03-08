墨西哥大亨斯利姆蝉联世界首富

在《福布斯》周三发布的年度全球富豪排行榜上，墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆以690亿美元的净资产再次登顶榜单，而该国另一位富豪里卡多·萨利纳斯·普里戈则是财富增加最多的一位。微软联合创始人之一的比尔·盖茨和股神沃伦·巴菲特以610亿美元和440亿美元的净资产分列第二和第三位。路透