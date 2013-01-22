暴雪天气效应或使英国经济陷入三次探底型衰退

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透伦敦1月21日 - 持续的寒流周一连续第四天侵袭英国的企业和旅客,恐将把英国经济推入"三次探底"型衰退,从而可能令英国政府的经济计划进一步偏离轨道.
通勤族想方设法按时到岗,航空与铁路公司则竭尽全力应对漫天冰雪.与此同时,大约3,000所学校因大雪关闭,迫使父母呆在家中照顾孩子.
将于本周公布的各项数据料将显示,英国经济在2012年第四季再度萎缩.暴雪致使制造商和建筑商的工作日减少,商店、酒吧和餐馆收入下降,并可能令2013年第一季的经济增长率也出现负值.
就算经济此后的确小幅改善,政府也必须设法消除人们对经济低迷表现可能延续至2014年的忧虑.2015年英国将举行大选.
"暴雪阻止人们出门购物,这对于本就承受压力的零售商而言,是非常糟糕的消息,"英国零售业联盟(BRC)的Richard Dodd说.
Dodd表示:"话又说回来,如果是发生在圣诞节期间,那么情况还要糟得多."
周日晚最近一次降雪后,全国的火车站和机场均陷入瘫痪,超过12个小时后才恢复正常服务.
种种状况反映出过去几年英国在基础设施方面投资不足,已经落于欧元区其他国家.而基础设施运营企业则注意到,英国降雪量其实少于欧洲大多数国家,且今年平均降雪量也小于20年前.
伦敦希思罗机场曾因未能很好地应对恶劣天气,而受到严厉批评.(完)
(编译 王湄;审校 徐文焰)
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