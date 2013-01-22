暴雪天气效应或使英国经济陷入三次探底型衰退

路透伦敦1月21日 - 持续的寒流周一连续第四天侵袭英国的企业和旅客,恐将把英国经济推入"三次探底"型衰退,从而可能令英国政府的经济计划进一步偏离轨道.

通勤族想方设法按时到岗,航空与铁路公司则竭尽全力应对漫天冰雪.与此同时,大约3,000所学校因大雪关闭,迫使父母呆在家中照顾孩子.

将于本周公布的各项数据料将显示,英国经济在2012年第四季再度萎缩.暴雪致使制造商和建筑商的工作日减少,商店、酒吧和餐馆收入下降,并可能令2013年第一季的经济增长率也出现负值.

就算经济此后的确小幅改善,政府也必须设法消除人们对经济低迷表现可能延续至2014年的忧虑.2015年英国将举行大选.

"暴雪阻止人们出门购物,这对于本就承受压力的零售商而言,是非常糟糕的消息,"英国零售业联盟(BRC)的Richard Dodd说.

Dodd表示:"话又说回来,如果是发生在圣诞节期间,那么情况还要糟得多."

周日晚最近一次降雪后,全国的火车站和机场均陷入瘫痪,超过12个小时后才恢复正常服务.

种种状况反映出过去几年英国在基础设施方面投资不足,已经落于欧元区其他国家.而基础设施运营企业则注意到,英国降雪量其实少于欧洲大多数国家,且今年平均降雪量也小于20年前.

伦敦希思罗机场曾因未能很好地应对恶劣天气,而受到严厉批评.(完)

(编译 王湄;审校 徐文焰)

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