西方国家大肆印钞 带来“货币乱局”风险

1月6日在匈牙利拍到的欧元和该国福林现钞。 REUTERS/Bernadett Szabo

路透伦敦2月28日电---西方国家大肆印钞的规模愈来愈庞大,可能导致全球陷入"货币乱局",而泡沫化的迹象已在各处浮现.

至少这是一些批评人士对主要国家央行最新一轮挹注现金行动的看法.

这个现象与2011年的相似程度也令人忧心,2011年时,同样是宽松货币政策刺激油价上涨,拖慢经济复苏,并刺激投机性热钱流入新兴市场.

光是欧洲央行,周三就预计要再借给银行业约5,000亿欧元的超低息贷款,在此之前,日本央行和英国央行都已经挹注新资金.美国联邦储备委员会(美联储)已承诺维持低利率至2014年,必要时会有进一步行动.

金融市场的情景让人有种似曾相识的感觉.就像上次2011年一波资金潮涌入全球金融体系一样,原油价格今年已经跳涨15%,这次也是受到中东紧张局势的推动.

结果就是,股市等高风险资产已经由年内新高回落.新兴市场货币走升迫使当地一些央行出手干预.

从全球信贷危机高峰以来的资金创造规模,可以从各国央行资产负债表扩张程度看出.

摩根大通指出,四国集团(G4)央行资产负债表相对国内生产总值(GDP)的比例,从2007年以来提高一倍以上达到24%,今年将升至26%.

"我们正面临失控的货币乱局,实体经济与当前受流动性推升的市场,两者之间的连结愈来愈薄弱,达到了难以置信的程度,"野村策略资产配置部门主管Bob Janjuah指出.

他表示,所有资产类别都看得到泡沫,因为央行资产负债表就是核心所在.

"一旦当前周期瓦解,那些资产负债表暴增的国家央行,将使问题雪上加霜,而不再是有能力扮演可靠的最终金主角色,"他称.

"实体资产相对有吸引力.但要等到现在的央行泡沫破灭後,我才会全力投入.泡沫的终点将有两种方式呈现,货币乱局若不是引发重大实体经济通胀,就是爆发一次引发通缩的信贷崩盘."

**QE3?**

美联储在2010年末推出第二轮量化宽松,即俗称的"QE2",宣布一套6,000亿美元的买债方案.

日本央行在2010年10月将资产购买及放贷计画规模提高至55兆(万亿)日圆,同时还大举干预日圆升势,创下8兆日圆干预规模纪录,又挹注了更多资金进入金融体系.

同样也在10月,英国央行将资产购买计画规模提高至2,750亿英镑.上个月,英国央行又再度提高到3,250亿英镑.

虽然金融市场一开始是受到这个消息激励,但效果持续不久,一部分是因为油价上涨终究让支出降温.而随之而来的大宗商品及食品价格上涨,也逼得新兴国家进一步收紧货币政策.

以股市作为指标,摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指 .MIWD00000PUS 从2010年10月到2011年4月上涨了18%,但此後一直到9月,又下跌了超过26%.

从当时到现在,MSCI全球股指己上涨将近25%,主要是拜欧洲央行三年期低息贷款计画所赐.

然而,便宜资金的负面後果可能没有这麽明显,因为新闻标题及整体气氛的注意力都被欧债危机占据了.

"去年春天当美联储在大宗商品价格大涨冲击时大举印钞--QE2--我们都看到发生了什麽情况:大宗商品进一步劲升,美国消费因而受挫,"对冲基金SLJ Macro总裁任永力指出.

"随着希腊(债务问题)暂时退居二线,石油变成全球经济的下一个可能威胁.真正的情况或许是油价早就构成威胁,只是投资人一直过度关注希腊而没注意到."

时至今日,新一波追逐收益的资本潮正开始迫使一些新兴国家再度采取行动,尽管多项预测显示全球经济将整体放缓.

举例来说,哥伦比亚今年已经两度升息,以控制通货膨胀和降低消费信贷增速.巴西已经在汇市进行干预,以抑制本币升势,维持本国制造业竞争力.

基金市场研究公司EPFR的资料显示,全球新兴市场股市基金今年已经吸纳185亿美元,去年同期是净流出130亿美元以上.

高盛指出,最新一轮的流动性挹注--高盛称为货币宽松竞赛--可能再度给新兴市场带来麻烦.

"产出已经更加接近潜力水准,且通胀达到或高於决策高层的理想区间,已开发国家这一波货币宽松若导致任何热钱流出,都会受到更强烈的排斥,"高盛称.

"决策官员被迫二选一,一个是允许可能会过快的汇率升值,另一个是接受另有一套负面效应的本国内部过热."(完)

--译文审校 丁琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。