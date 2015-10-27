澳洲肉类企业Bindaree向中国同业山东得利斯出售45%股权

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透悉尼10月27日 - 澳洲第四大肉类加工企业Bindaree Beef Group周二表示，已将公司一部分股权出售给中国上市企业--山东得利斯食品股份有限公司(002330.SZ)，利用中澳自由贸易协议签订的机遇发展业务，因中国大陆正在寻找新的市场以满足国内迅速增长的肉类需求。
Bindaree在公告中称，以1.45亿澳元(1.05亿美元)的价格将公司45%股权出售给得利斯，藉此可以利用后者覆盖近7亿人口的销售网络。
该交易可初步测试，中澳两国于6月签署的自贸协定能否推动双方贸易额的增长。中国是澳洲第一大出口市场，目前两国年贸易额超过1,000亿澳元。据澳洲政府称，协定签署后，中国将在10年内完全取消针对澳洲牛肉的进口关税，目前税率高达25%。
“自由贸易协定给澳洲牛肉行业带来好处，有机会向中国供应优质牛肉，受益的将不仅是Bindaree，还有整个澳洲牛肉行业，”Bindaree的财务长James Roger在公告中称。(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。