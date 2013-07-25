宾利将打造全球最贵SUV

德国大众批准旗下豪华车品牌宾利打造首款SUV，这将是全球价格最为昂贵的SUV。大众周二称，这款SUV将于2016年面市。保时捷十多年前推出了卡宴SUV，目前占保时捷全球营收的一半左右，宾利期望能复制卡宴的辉煌。图为宾利汽车标识。路透