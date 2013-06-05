全球油料作物：全球今年生物柴油产量仅略微增长--油世界

路透汉堡6月4日 - 总部位于汉堡的油籽分析机构油世界周二表示，全球今年生物柴油产量将较上年仅增长100万吨，至2,440万吨，这一温和的增幅将帮助减轻植物油价的压力。

油世界表示，在2011年和2012年全球生物柴油产量分别增长370万吨和130万吨后，全球生物柴油业成长较为“迟滞”。

过去数年生物柴油遭到越来越多的指责，称其在食品类大宗商品中获得生物柴油这一绿色燃料，推高了食品价格。

油世界称，生物柴油产量涨幅有限，反过来降低了对用于生物柴油生产的食用植物油的需求。

“这促使本季迄今植物油价进一步从2011/12年高位回落，”油世界表示。

该分析机构称，欧盟可能将维持在全球生物柴油生产方面的领先地位，虽然2013年产量仅从去年的940万吨微升至960万吨。

油世界预估，德国今年生物柴油产量将从253万吨增至260万吨，法国将从203万吨升至205万吨。

油世界表示，全球第二大生物柴油生产国--美国将把2013年产量从去年的330万吨升至390万吨，因调和需求暴增。

但油世界表示，阿根廷2013年产量可能将从去年的246万吨降至175万吨，因贸易纠纷使该国对其主要客户--欧盟的销售陷于中断。

5月28日欧盟宣布对自阿根廷和印尼进口的生物柴油征收惩罚性关税，指称这两个国家以不公平的低价向欧盟出售生物柴油。(完)