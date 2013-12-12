生物智能手机明年料成主流--爱立信

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透斯德哥尔摩12月11日 -周三，爱立信一份关于消费者趋势的报告显示，随着手机生产龙头企业跟随苹果APPL.O采用指纹识别技术，生物智能手机明年料成主流。
苹果9月推出的iPhone 5S是首个具有指纹识别功能的智能手机，增加了安全性，也更加容易使用。
“74%的人认为生物智能手机将在2014年成为主流。”爱立信在报告中称。
瑞典企业Fingerprint Cards(FINGb.ST)和Precise Biometrics(PREC.ST)是该行业的主要供应商，生物技术更加广泛的使用对他们来说是好消息。
Fingerprint的首席执行官近期接受路透采访时称，预计包括三星在内的全球智能手机龙头企业中，有七八家将在明年推出具备指纹识别功能的智能手机。
爱立信的调查涉及全球40多个国家的10万多人。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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