合生元称接受发改委反垄断处罚决定 将支付1.63亿罚款

张高丽呼吁严格控管雄安新区地产开发
路透北京4月6日 - 中国官方媒体新华社报道，中国国务院副总理张高丽呼吁严格控管雄安新区的地产开发。 张高丽是在一场京津冀一体化会议上发表上述评论。 设立雄安新区的消息是在周六宣布，许多人随即抢进雄安新区地产市场，到周日时，当地公寓平均价格已飙涨近一倍。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透香港8月7日 - 中国婴幼儿营养品生产商--合生元国际控股有限公司(1112.HK)周三表示，接受国家发改委反垄断罚款1.63亿元人民币。股份今早恢复交易。
合生元在联交所刊登公告指出，其全资附属公司广州合生元在上日(8月6日)接到发改委根据中国反垄断法的处罚决定，广州合生元决定放弃申请行政复议和提出行政诉讼，支付上述罚款，并不断完善和持续提高公司内部控制水平，确保公司各项经营决策均符合中国法律法规。
同时宣布接受罚款的，还有同被调查的美赞臣(MJN.N)，该公司表示，将会支付约3,300万美元的罚款，但未对是否涉及指控事项进一步说明。
近几年“洋奶粉”频繁涨价，导致中国国内婴幼儿配方奶粉价格远高于国外，一般是欧美国家的两倍以上。国家发改委对五大外资奶粉品牌展开反垄断调查。
其后多家外资品牌包括瑞士雀巢NESN.VX、法国达能(DANO.PA)、美赞臣、雅培(ABT.N)等纷纷调低中国奶粉价格。合生元继以积分回购方式变相降价后，上月底再调低婴幼儿配方奶粉的出厂价及零售价，幅度为5-10%。
合生元昨日上午宣布暂停买卖，停牌前股价报41.80港元，过去一个月来涨33.6%。（完）
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(记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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路透北京4月6日 - 中国官方媒体新华社报道，中国国务院副总理张高丽呼吁严格控管雄安新区的地产开发。 张高丽是在一场京津冀一体化会议上发表上述评论。 设立雄安新区的消息是在周六宣布，许多人随即抢进雄安新区地产市场，到周日时，当地公寓平均价格已飙涨近一倍。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透北京4月6日 - 针对欧委会对中国出口的热轧板卷征收反倾销税，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军周四发表谈话，敦促欧盟尽早纠正错误做法，称中国将采取必要措施，维护中国企业的正当权益。他并称，实施贸易保护措施不利于全球钢铁产业持续发展。
路透北京4月6日 - 中国股市沪综指周四收升至逾四个月新高，并为连三日收升。分析师指出，今日交运板块带领大盘继续强势上攻，但雄安新区概念股开始出现分化，部分个股短期升幅可观，市场获利盘回吐压力加大。沪综指3,300点阻力重重，料后市突破难度较大，短线将维持箱体震荡走势。