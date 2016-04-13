2015年全球转基因作物种植面积首次下滑

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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(本文由路透中文网编译提供)
路透4月13日 （记者 Karl Plume） - 据周三发布的一项年度报告，2015年全球转基因作物的种植面积首次下滑，其中美国下滑最为突出。转基因作物约20年前实现商业化以来，其种植面积迅速增加。
发布此项报告的国际农业生物技术应用服务组织（ISAAA）称，转基因作物种植面积下滑，主要是由于大宗商品价格走低导致整体作物种植面积减少。
ISAAA的数据显示，全球十大转基因作物种植国中，有八个国家的种植面积不变或减少，其中头号种植国--美国的种植面积减少了220万公顷。该组织致力于推广生物技术在农业领域的应用。
数据显示，十大转基因作物种植国中，只有巴西与阿根廷的转基因作物种植面积显着增加，分别增加了200万和20万公顷。巴西与阿根廷是南美最大的作物生产国。
ISAAA数据显示，2015年全球28个国家种植了共1.797亿公顷的转基因作物--包括玉米、棉花、大豆和油菜等，低于上一年的1.815亿公顷。
中国的转基因作物种植面积为370万公顷，较2014年减少20万公顷，种植的几乎全部是棉花。中国不允许商业化种植转基因玉米和大豆。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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