德国Biotest同意被中国科瑞收购 估值13亿欧元

路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest (BIOG_p.DE)同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。

两公司周五称，根据协议，将按每股Biotest普通股向股东支付28.50欧元，优先股为每股19欧元。

这相比科瑞收购Biotest消息传出前的普通股价格溢价43%，无投票权的优先股略有折价。

Biotest股权资本中普通股和优先股各占一半，后者完全为公共持股。

Biotest的管理层和监事会支持该交易，交易条件是至少75%的普通股要让渡给科瑞。(完)