德国Biotest同意被中国科瑞收购 估值13亿欧元

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest (BIOG_p.DE)同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
两公司周五称，根据协议，将按每股Biotest普通股向股东支付28.50欧元，优先股为每股19欧元。
这相比科瑞收购Biotest消息传出前的普通股价格溢价43%，无投票权的优先股略有折价。
Biotest股权资本中普通股和优先股各占一半，后者完全为公共持股。
Biotest的管理层和监事会支持该交易，交易条件是至少75%的普通股要让渡给科瑞。(完)
(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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