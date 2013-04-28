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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 28日 星期日 11:57 BJT

湖南省确诊首例人感染H7N9禽流感病例

新华社周六报道，中国湖南省确诊首例人感染H7N9禽流感病例。此外，湖南还收治1例来自江西省铜鼓县的人感染H7N9禽流感确诊病例。另据中国广播网消息，截止4月27日19点，中国大陆共确诊H7N9禽流感病例120例，其中死亡24人。台湾亦已有1例确诊病例。路透
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