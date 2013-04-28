湖南省确诊首例人感染H7N9禽流感病例

新华社周六报道，中国湖南省确诊首例人感染H7N9禽流感病例。此外，湖南还收治1例来自江西省铜鼓县的人感染H7N9禽流感确诊病例。另据中国广播网消息，截止4月27日19点，中国大陆共确诊H7N9禽流感病例120例，其中死亡24人。台湾亦已有1例确诊病例。路透