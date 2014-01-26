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时事要闻 | 2014年 1月 26日 星期日 10:02 BJT

中国南昌发现第二例H10N8禽流感病例

路透北京1月26日 - 新华社报道称，中国确诊第二例人感染H10N8禽流感病例，患者目前正在医院接受治疗，病情危重。

报道称，患者为55岁的女性，因出现咽痛和头昏等症状于1月15日在江西南昌入院治疗。

“经流行病学调查，患者曾有集贸市场暴露史。”报道称。

去年12月，中国首例人感染H10N8禽流感死亡病例也出现在南昌。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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