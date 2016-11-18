韩国证实两处家禽农场爆发H5N6高病原性禽流感

爆发疫情的农场位于韩国中部和南部。农业部上周曾报告称，在候鸟排泄物发现H5N6病毒株。

韩国上次爆发禽流感是在3月，当时在一处养鸭场检出的病毒株和这次不同，那时导致至少11,000只禽鸟被扑杀。(完)