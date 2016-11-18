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时事要闻 | 2016年 11月 18日 星期五 09:52 BJT

韩国证实两处家禽农场爆发H5N6高病原性禽流感

路透首尔11月18日 - 韩国一名农业部官员周五称，已证实在两处家禽农场爆发韩国首次H5N6高病原性禽流感。

爆发疫情的农场位于韩国中部和南部。农业部上周曾报告称，在候鸟排泄物发现H5N6病毒株。

韩国上次爆发禽流感是在3月，当时在一处养鸭场检出的病毒株和这次不同，那时导致至少11,000只禽鸟被扑杀。(完)

(编译 张若琪 审校 戴素萍)

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