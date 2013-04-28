湖南确诊首例人感染H7N9禽流感病例

中国外长王毅称武力不能解决朝鲜半岛问题
路透北京4月13日 - 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为有机会恢复谈判。 王毅对记者表示，无论谁挑起朝鲜半岛的局势，都必须为其承担历史责任。(完) (编译 李春喜 审校 艾茂林)
路透上海4月27日 - 新华社周六报导，中国湖南省确诊首例人感染H7N9禽流感病例。此外，湖南还收治1例来自江西省铜鼓县的人感染H7N9禽流感确诊病例。
另据中国官媒报道，截止4月27日晚，中国大陆共确诊H7N9禽流感病例120例，其中死亡24人。台湾亦已有1例确诊病例。
新华社报导，湖南省卫生厅27日下午6时发布，患者管某，女，64岁，邵阳市双清区人。患者于4月14日无明显诱因出现乏力、发热。27日中国疾控中心检测复核结果为人感染H7N9禽流感病毒核酸阳性。
经调查，管某发病前4天有与禽类接触史。管某的密切接触者共41人，已及时采取医学观察措施。截至目前，所有密切接触者均未发现异常。
此外，湖南省还通报了一例来自江西省铜鼓县的人感染H7Z9禽流感确诊病例。患者焦某，男，54岁，江西省宜春市铜鼓县人，从事卤猪肉贩卖职业。(完)
(发稿 徐永; 审校 林高丽)
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