湖南确诊首例人感染H7N9禽流感病例

路透上海4月27日 - 新华社周六报导，中国湖南省确诊首例人感染H7N9禽流感病例。此外，湖南还收治1例来自江西省铜鼓县的人感染H7N9禽流感确诊病例。

另据中国官媒报道，截止4月27日晚，中国大陆共确诊H7N9禽流感病例120例，其中死亡24人。台湾亦已有1例确诊病例。

新华社报导，湖南省卫生厅27日下午6时发布，患者管某，女，64岁，邵阳市双清区人。患者于4月14日无明显诱因出现乏力、发热。27日中国疾控中心检测复核结果为人感染H7N9禽流感病毒核酸阳性。

经调查，管某发病前4天有与禽类接触史。管某的密切接触者共41人，已及时采取医学观察措施。截至目前，所有密切接触者均未发现异常。

此外，湖南省还通报了一例来自江西省铜鼓县的人感染H7Z9禽流感确诊病例。患者焦某，男，54岁，江西省宜春市铜鼓县人，从事卤猪肉贩卖职业。(完)

(发稿 徐永; 审校 林高丽)

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