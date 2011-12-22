美国审查或令禽流感被生物恐怖主义利用风险加大

路透伦敦12月21日电（记者 Kate Kelland）---世界上任何实验室都可能将禽流感病毒变成引发人类流行病的生物恐怖武器，而美国政府寻求审查此类研究，只能会让不法分子冒险尝试的风险加大。

美国国家生物安全咨询委员会（NSABB）要求两家知名科学期刊，不要刊登涉及H5N1禽流感研究的细节。专家称，这种史无前例的做法不太可能阻止那些居心叵测的人。

然而，讽刺的是，H5N1可能被蓄意研发成高致病性病毒成了头版消息，这或为不法分子提供新的想法。

英国帝国理工学院（Imperial College）的Peter Openshaw称，"任何此类事情都可能令一些特立独行者产生想法。"

"世界上有许多人很疯狂，也有一些人将注意力放在超越政治规范的一些想法上。这两种人都可能制造伤害。"

H5N1禽流感病毒具有高度致命性。自1997年首次发现以来，已有约600人感染该病毒，其中半数以上死亡，但其迄今仍未变异成易在人与人之间传播的病毒。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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