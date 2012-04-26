香港因禽流感暂停从辽宁进口禽肉

路透香港4月26日电---香港周四暂停从辽宁省进口包括禽蛋、冰鲜及冷藏家禽在内的禽肉产品，为期21天，此前辽宁省确认发现H5N1禽流感。

2011年，香港从辽宁省进口了约2.8万吨冷藏禽肉和1.03亿只禽蛋。

香港政府发言人称：“大连市的禽流感是在鸡类中爆发。”

H5N1病毒通常只感染禽类，但偶尔也会感染人类。专家担忧该病毒已经变异成一种可以在人群中轻易传播的类型，而人类对该病毒并无天生的抵抗力。

年初至今，全球共发生24例确诊的人类感染H5N1病毒，2011年共计62例。这24个确诊的病例分布在孟加拉、柬埔寨、中国、埃及、印尼和越南，其中15人死亡。大多数病例中，患者曾与受到感染的禽类发生了直接接触，主要为鸡类。受到感染的禽类留下的粪便和呼吸分泌物中病毒含量尤其高。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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