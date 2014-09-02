哈尔滨发生H5N6亚型高致病性禽流感疫情

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海9月2日 - 中国农业部称，黑龙江省哈尔滨市双城区发生H5N6亚型高致病性禽流感疫情，有近18,000只鹅死亡。
农业部周一在其网站发布公告称，8月28日，黑龙江省哈尔滨市双城区周家镇东跃村部分养殖场的鹅出现疑似禽流感症状，发病20,550只，死亡17,790只。
公告还称，经国家禽流感参考实验室确诊，该起疫情为H5N6亚型高致病性禽流感疫情。
公告指出，疫情发生后，当地严密封锁疫区，加强消毒灭源和监测排查，对68,884只家禽进行了扑杀和无害化处理。
今年5月，中国四川省一名49岁的男子死于H5N6禽流感病毒，中国国内媒体当时报导称这是全球首例人感染H5N6禽流感病例。（完）
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。