哈尔滨发生H5N6亚型高致病性禽流感疫情

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海9月2日 - 中国农业部称，黑龙江省哈尔滨市双城区发生H5N6亚型高致病性禽流感疫情，有近18,000只鹅死亡。

农业部周一在其网站发布公告称，8月28日，黑龙江省哈尔滨市双城区周家镇东跃村部分养殖场的鹅出现疑似禽流感症状，发病20,550只，死亡17,790只。

公告还称，经国家禽流感参考实验室确诊，该起疫情为H5N6亚型高致病性禽流感疫情。

公告指出，疫情发生后，当地严密封锁疫区，加强消毒灭源和监测排查，对68,884只家禽进行了扑杀和无害化处理。