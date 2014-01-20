H7N9禽流感病例增多 需密切监控以防大流行

路透伦敦1月17日（记者 Kate Kelland,） -中国自2014年初出现的一波人感染H7N9禽流感病例和死亡病例，表明需要持续监控H7N9病毒，以防出现流感大流行。

世界卫生组织（WHO）过去一周证实了至少24例人感染H7N9禽流感病例和三例死亡病例，与去年6-9月期间证实的两例感染病例和一例死亡病例相比大增。

中国国家卫生和计划生育委员会上周五通报，1月以来，浙江、广东等五省市共发现28例确诊人感染H7N9禽流感病例。

“目前明显出现了该病毒的第二波浪潮，”监测该病毒的伦敦帝国学院研究员Jake Dunning说。

虽然冬季流感季节意味着感染病例增多并不意外，但这提高了病毒突变的风险，甚至可能有机会发生基因改变，从而可轻易在人际间传播。

H7N9禽流感病毒是在去年3月发现的，迄今在中国内地、台湾和香港出现的感染病例至少为170例，大约50人死亡。

多数感染病例有和禽类或其他鸟类接触史，目前这个病毒明显没有实现可轻松地在人际间传播。这也是政府为何尚未作出流感大流行响应的主要原因之一。

中国国家卫计委称，专家认为该病毒的传播途径“仍是由禽到人”。

但该病毒却有一些令人担忧的特征，包括有限的人传人的能力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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