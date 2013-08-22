研究发现其他H7禽流感病毒潜藏更大威胁

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Kate Kelland

路透伦敦8月21日 - 科学家研究发现，H7N9禽流感病毒是从候鸟经水禽传给家禽再传给人类的，而其他禽流感病毒也可能以相同的路径传播。

对H7N9的演变史进行分析后，研究人员确认其他一些在鸟类传播的H7类禽流感病毒，“可能构成比H7N9更严重的威胁”。

研究人员称，虽然尚未在人类发现其它H7菌株，但有些H7菌株却能传染给雪貂等其他哺乳动物，表明该病毒或许有可能传给人类。

“这一研究发现……提醒我们，即使H7N9不会卷土重来，其他不同的禽流感病毒中也潜藏着风险，”牛津大学临床研究机构驻越南河内的禽流感专家Peter Horby说道。Horby没有参与上述研究。

根据世界卫生组织（WHO）最新数据，中国内地及台湾出现的人感染H7N9病例至少达到135例，其中44人死亡。

最近几周，人感染H7N9的新增病例锐减，专家称，很大程度上与中国当局关闭许多活禽市场和当前正值夏季有关。但许多病毒学家担心，随着中国进入秋冬季节，人感染H7N9病例可能再次增多。

为了追踪H7N9的演变情况及传给人类的路径，香港大学微生物学家管轶与朱华晨领导的研究人员对H7N9主要疫情区进行实地监测，还对他们发现的许多禽流感病毒的基因密码进行了排序。

他们指出，H7类病毒可能在至少两个独立的场合从鸭传给了鸡，然后这些病毒与H9N2病毒经过所谓的“基因重配”，最终形成了H7N9禽流感病毒。《自然》杂志周三刊登了他们的研究结果。

研究人员还发现，另一种之前不为人熟悉的H7N7病毒株在中国的禽类中出现并传播。

他们在测试该病毒株的实验中发现，该病毒拥有传播给雪貂的能力。表明该病毒今后可能传染给人类。（完）