中国新增H7N9型禽流感感染及死亡病例--WHO

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透伦敦1月13日 - 世界卫生组织(WHO)周一称，中国又有六人证实感染H7N9型禽流感病毒，其中一人死亡。
WHO在禽流感疫情更新中称，其余五人中的三人病情严重或危重，而其余两人症状温和。
H7N9型禽流感去年在中国首现，迄今在中国内地、香港及台湾已感染约150人，造成至少46人死亡。
新华社周一报道称，贵州省出现另外一例感染H7N9型禽流感病毒的死亡病例，但该死亡病例尚未经WHO证实。
香港当局周一称，一名感染H7N9型禽流感病毒的65岁男性在当地去世，WHO也尚未证实此病例。
WHO重申，迄今并未有证据显示，该病毒可在人际间传播，人类感染该病毒的源头还在调查中。
美国研究人员上月表示，尽管H7N9型病毒在人际间传播不是不可能，但想要实现这种传播还要经历很多突变。全球科学家都在密切关注任何该病毒可能演化为人际传播并开始迅速传播的迹象。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。