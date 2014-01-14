中国新增H7N9型禽流感感染及死亡病例--WHO

路透伦敦1月13日 - 世界卫生组织(WHO)周一称，中国又有六人证实感染H7N9型禽流感病毒，其中一人死亡。

WHO在禽流感疫情更新中称，其余五人中的三人病情严重或危重，而其余两人症状温和。

H7N9型禽流感去年在中国首现，迄今在中国内地、香港及台湾已感染约150人，造成至少46人死亡。

新华社周一报道称，贵州省出现另外一例感染H7N9型禽流感病毒的死亡病例，但该死亡病例尚未经WHO证实。

香港当局周一称，一名感染H7N9型禽流感病毒的65岁男性在当地去世，WHO也尚未证实此病例。

WHO重申，迄今并未有证据显示，该病毒可在人际间传播，人类感染该病毒的源头还在调查中。

美国研究人员上月表示，尽管H7N9型病毒在人际间传播不是不可能，但想要实现这种传播还要经历很多突变。全球科学家都在密切关注任何该病毒可能演化为人际传播并开始迅速传播的迹象。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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