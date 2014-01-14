中国新增H7N9型禽流感感染及死亡病例--WHO

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦1月13日 - 世界卫生组织(WHO)周一称，中国又有六人证实感染H7N9型禽流感病毒，其中一人死亡。
WHO在禽流感疫情更新中称，其余五人中的三人病情严重或危重，而其余两人症状温和。
H7N9型禽流感去年在中国首现，迄今在中国内地、香港及台湾已感染约150人，造成至少46人死亡。
新华社周一报道称，贵州省出现另外一例感染H7N9型禽流感病毒的死亡病例，但该死亡病例尚未经WHO证实。
香港当局周一称，一名感染H7N9型禽流感病毒的65岁男性在当地去世，WHO也尚未证实此病例。
WHO重申，迄今并未有证据显示，该病毒可在人际间传播，人类感染该病毒的源头还在调查中。
美国研究人员上月表示，尽管H7N9型病毒在人际间传播不是不可能，但想要实现这种传播还要经历很多突变。全球科学家都在密切关注任何该病毒可能演化为人际传播并开始迅速传播的迹象。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)