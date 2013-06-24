科学家称需防H7N9疫情卷土重来

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透伦敦6月24日(记者 Kate Kelland) - 科学家周一警告称，虽然近几个月H7N9禽流感疫情减轻，但仍须警惕今年晚些时候气温下降时，疫情可能卷土重来，甚至在全球范围扩散。
H7N9禽流感疫情始于今年2月，据世界卫生组织(WHO)数据，中国大陆及台湾有超过130例人感染H7N9确诊病例，其中37人死亡。
中国疾控中心和香港大学研究人员的研究报告刊登在了《柳叶刀》(The Lancet)医学杂志上，报告中称：“中国较为温暖的季节已开始，自2013年5月8日以来，仅新增一例人感染H7N9禽流感确诊病例。”
但报告补充道：“如果H7N9疫情与以前的H5N1疫情规律相似的话，那么可能在秋季卷土重来。”
H5N1是另一种高致命性禽流感病毒，疫情始于2003年，此后在全球范围内扩散。最新WHO数据显示，过去10年间共有630人感染H5N1，其中375人死亡。病例集中于埃及、印尼以及越南等国。
研究人员称，H7N9疫情目前可能处于间歇期，卫生部门可以把握良机，为疫情未来可能卷土重来早作准备。
上月联合国专家称，今年上半年在中国发生的禽流感疫情，已造成约65亿美元的经济损失。(完)
编译：辛毅 发稿：朱淑珍
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