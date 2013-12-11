H7N9型禽流感病毒抗药且传染力不减

路透伦敦12月10日（记者Kate Kelland） -科学家研究发现H7N9新型禽流感病毒变异后可对一种重要的一线药物产生抗药性，而且其传染哺乳动物的能力不受影响。

一般的季节性流感病毒在产生抗药性的同时传染性会减弱，而上述发现意味着H7N9新型禽流感病毒既具抗药性又不会降低传染风险。

但是，这并不等于H7N9更有可能引发人际大规模传染。研究人员称医务工作者在治疗H7N9病例的过程中，应该更加谨慎地使用抗病毒药物，如有可能可以考虑使用达菲（Tamiflu）以外的其它药物，比如葛兰素史克GlaxoSmithKline(GSK.L)生产的瑞乐沙（Relenza）。

《自然通讯》杂志发表了该项研究结果。NicoleBouvier是研究负责人，他说：“必须强调一点，H7N9病毒的整体传染力似乎并不高。”

“但我们的研究有一点惊人的发现，即抗药性病毒的传染力并不比药敏性病毒低。”

H7N9禽流感今年上半年在中国大陆、台湾和香港爆发，迄今至少已有139人感染，其中45人死亡。

专家称目前尚未发现H7N9禽流感病毒在人际轻易持续传播的证据。但8月时发表的一篇科学分析文章提出强有力证明，该病毒有时会在人际间传染，因此有导致大规模人类感染的危险。

美国另一组研究人员本周称，虽然H7N9病毒变得易于在人群中传播并非不可能的事情，但这种情况在多轮突变后才会发生。因此，全球科学家都在关注H7N9病毒的发展，随时警惕它可能产生的传染风险。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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