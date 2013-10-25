中国新病例预示今冬或迎新一波禽流感疫情

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月24日 - 科学家周四表示，中国东部地区出现新的人感染H7N9禽流感病例，预示即将到来的冬天可能会出现新一波禽流感疫情。

今年上半年发现首例人感染H7N9禽流感病例，迄今该病毒已造成大约135人感染，约45人死亡。

根据中国科学家发表于在线期刊《欧洲监测》(Euro surveillance)的文章，今年10月浙江一名35岁男子感染H7N9禽流感病毒，表明这种病毒在2013年冬季又卷土重来了，并可能预示该病毒在今年冬天可能会有更大规模的爆发。

全球流感专家一直在警告，尽管夏天的感染人数有明显减少，但H7N9禽流感病毒的威胁并没有消失。

荷兰伊拉斯姆斯大学医学中心(Erasmus Medical Center)病毒学家Ab Osterhaus本月早些时候对路透表示：“我们正密切关注下一步会发生什么。”

《英国医学杂志》8月发表了有关该病毒可能在人际间传播的首个科学分析文章，这是迄今关于该病毒可能在人与人之间进行传播的最有力证据，因此该病毒可能会引发人类社会发生流感大流行。(完)